自らを「神の子」に模すトランプの陰には、清らかな心で神を信じる人々がいる。世界一の大国はなぜ、理解の及ばぬ言動を続けるのか。【前編記事】『トランプの岩盤支持層「白人福音派」の頭の中をのぞいたら…「イスラエルを救うのは我々の役目」と盲信か』よりつづく。加藤喜之（かとう・よしゆき）／立教大学教授。'79年、愛知県生まれ。東京基督教大学准教授などを経て、現職。'25年発売の著書『福音派―終末論に引き裂かれる