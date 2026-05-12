きっかけはヤクザ同士の争い1976年（昭和51年）、千葉県木更津市で「中年男性の油いため事件」が発生した。前編記事〈千葉県の元板前見習いが作った「39歳中年男性の太もも炒め」…人肉料理を夢見た殺人犯が語った「味の感想」〉では、当時の状況を詳しく解説している。そして、その2年後の1978年（昭和53年）、戦後を代表する猟奇事件が起こる。それが「手首ラーメン事件」だ。「美味しいラーメンの出汁に人間の手首が使われてい