KISS OF LIFE の ジュリー が、大胆なスタイルで視線を奪った。ジュリーは最近、KISS OF LIFEの公式インスタグラムを更新し、「Tokyo was fun」のコメントとともに写真を投稿した。【写真】ジュリー、“ぱっくり衣装”で肌見せ公開された写真には、蛇柄のビスチェトップスに、ボルドーカラーのレザーミニスカートを合わせた姿が収められている。特に、ぱっくりと胸部が大きく開いたトップスからはグラマラスなスタイルが際立ち、見