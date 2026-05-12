賛否両論の大論争約40年前、日本中を巻き込む社会現象となった「アグネス論争」を覚えているだろうか。1987年に歌手のアグネス・チャンさんが、生まれたばかりの長男を仕事現場に連れて行ったことをきっかけに起きた、「子連れ出勤の是非」をめぐる社会的論争のことだ。アグネスさんは1955年、香港生まれ。17歳のときに日本で歌手デビューすると、代表曲「ひなげしの花」が大ヒットし、一気にトップアイドルとなった。1985年に結婚