土の研究者の藤井一至さん=2026年2月、宇都宮大学で今村優莉撮影 世界が砂不足に向かういま、私たちはこの粒子とどう向き合うべきだろうか。スコップ片手に世界の土と向き合ってきた土壌学者の藤井一至さん（44）に、私たち人間と砂の未来について聞きました。（聞き手・今村優莉）栄養を運び、文明を育てた砂ナイルの「たまもの」の正体地球を循環する水は山を削り、川に運び、砂を生み出す。ところが人間はその2倍