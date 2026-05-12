不安な時代だからこそ、救ってくれる本と記憶がある。奈倉有里さんの最新エッセイ集『背表紙の学校』の刊行を記念して、川上弘美さんとの対談「言葉をあきらめない」（『群像』2026年5月号掲載）を特別にお届けします。対談「言葉をあきらめない」川上私が奈倉さんの本をはじめて読んだのは、紫式部文学賞を受賞された『夕暮れに夜明けの歌を文学を探しにロシアに行く』の選考委員としてでした。紫式部文学賞はジャンルが決ま