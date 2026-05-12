リンクコーデはご一家の絆の証天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは静養のため、2026年5月1日より1週間ほど栃木県の御料牧場で滞在された。その際、目を引いたのが、ご一家の装いだ。「天皇陛下は水色のストライプ柄のシャツ、雅子さま、愛子さまはラベンダー系のインナーをお召しになっていました。春から夏へと季節が移ろうこの時期にピッタリの"リンクコーデ"でした」（皇室ジャーナリスト）これまでもご天皇一家のリンクコーデは