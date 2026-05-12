温存されていた「秘書会マネー」〈岸田文雄元総理を講師にお招きして研修会を開催したいと存じます〉旧宏池会（旧岸田派）秘書会有志の研修会案内にはそう記されていた。5月9日からの一泊二日。講演会や懇親会、観光・ゴルフ代などを含め、参加費は1万円と激安だ。しかし会場の「富士ゴルフコース」（山梨県南都留郡）では、宿泊費とプレイ代の合計は5万円を超える。1万円の参加費ではとても足りない。今回の研修会の担当者に聞く