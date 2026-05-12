東大出身の女優・菊川怜（４８）が１２日までに、自身のインスタグラムを更新。これまでのショートヘアを更に短くした、ベリーショートヘアで雰囲気が一変したショットを公開した。菊川は「髪をまた少し短く切りました〜。暑くなってきましたね」とヘアカットを報告。前髪は眉毛が隠れるくらいで、襟足はすっかり短くなった。ニッコリ笑顔のすっぴん風ショットを披露した。この投稿には「永遠の美女」「ショートカットが似合