「現政権に対する信任投票」「次期総選挙の前哨戦」とも位置付けられるイギリスの地方選挙で、スターマー首相率いる与党・労働党が大敗を喫した。国際政治学者の舛添要一氏は、この選挙結果について、議会制民主主義の手本とされる「二大政党間での政権交代」が崩壊したと指摘し、日本も無縁ではないと警鐘を鳴らす。舛添氏が解説する。【写真】イギリス各地で勝利を収めた「リフォームUK」党首のファラージ氏ほか＊＊＊イ