米中会談「第４の問題」いよいよドナルド・トランプ米大統領の北京訪問（5月14日〜15日）が迫ってきた。習近平中国国家主席との首脳会談は、間違いなく、今年世界で最重要の首脳会談となるだろう。米中首脳会談で話し合われるのは、主に「3大問題」と見られている。すなわち、イラン、貿易、台湾である。イラン問題は言うまでもなく、アメリカと中国双方にとって、いま最も喫緊のイシューだ。それに対し、貿易問題はどちらかという