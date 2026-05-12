一見ユニークなスイングの見た目とは裏腹に、優勝のほかトップ10フィニッシュは11回。抜群の安定感を誇る金子駆大のスイングを徹底解説する。 トップ～切り返し トップ（左）、切り返し（右） 【Point】体重移動が行なわれても捻転差が保たれている（写真右） トップ かなりコンパクトですが、ここが金子選手のトップとなります。体の回転は十分に行なわれており、このアングルから右肩がわずか