アメリカのトランプ大統領は11日、戦闘終結に向けたアメリカの提案に対するイランの回答について、核兵器を持たないと約束しなかったとして、受け入れられないと改めて批判しました。トランプ大統領は11日、イラン側がアメリカが求める「核兵器を保有しない」ことを約束しなかったと明らかにし、回答は「ばかげたもの」で「受け入れられない」と改めて批判しました。その上で、イランとの停戦は「信じられないほど脆弱」で、「重度