【SVリーグ】サントリーサンバーズ大阪 3ー0 ウルフドッグス名古屋（5月9日・男子CS準決勝）【映像】相手全員が棒立ち…衝撃のノータッチエース男子バレー界で最高峰に君臨する男の“一撃”が炸裂。相手全員が見送る衝撃サーブに館内が沸いた。大同生命SVリーグ男子のチャンピオンシップ（CS）セミファイナルの第1戦が行われ、レギュラーシーズン1位のサントリーサンバーズ大阪は同4位で勝ち上がってきたウルフドッグス名古屋