タレントの中川翔子が12日までに自身のインスタグラムを更新。誕生日を祝われるショットを投稿した。5日に誕生日を迎えた中川は「新宿の火鍋カイテイロウ火鍋でお誕生日お祝いしていただきました」と飾り付けられた室内のショットを投稿し「嬉しい！」と喜びをつづった。「お友達の祝くんありがとう！」と感謝するとともに「ずーっと行きたかった火鍋！」と念願のお店だったことを伝えた。火鍋だけでなく「スイカいっぱ