ＥＸＩＬＥのＴＡＫＡＨＩＲＯが８日付で自身のインスタグラムを更新。台北の街を楽しむ姿を公開した。ＴＡＫＡＨＩＲＯは「台北ＬＯＶＥ」と投稿。ちょうちんの明かりで赤く照らされた街で笑顔を見せる様子など複数枚を公開した。ファンからは「かっこよすぎます」「ねえ爽やかすぎない？」「笑顔最高」「素敵な写真ありがとございます」「楽しそうなお顔が見られて嬉しい」「愛おしきえくぼ」といったコメントが寄せられて