アメリカのトランプ大統領は今週行われる米中首脳会談で台湾への武器売却問題が議題になるとの認識を示しました。トランプ大統領：（Q. 我々アメリカは台湾に武器売却をすべきか？）習近平国家主席と話し合う。習主席は望んでないが、話し合うつもりだ。トランプ大統領は11日、今週、北京で行われる中国習近平国家主席との首脳会談で、台湾問題について話し合う考えを示しました。また、自身の任期中に台湾をめぐる緊張が高まるこ