俳優の小芝風花（29）が10日、都内で開催された『第34回橋田賞』の授賞式に出席した。同日、自身のインスタグラムを更新し、艶やかなドレス姿のショットを添え、受賞の喜びをつづった。【写真】「美しすぎます」艶やかな黒の肩出しドレス姿を披露した小芝風花小芝は「『第34回橋田賞』受賞式に登壇させて頂きました いい作品を作ろうとチーム一丸となって取り組んだ結果、この様な素晴らしい賞を頂くことが出来ました 作品に