砂金入りの袋を10袋（合計2万円分＝税別）買って開封し、中身の砂金を売ったら儲かるのか――。そんな検証動画がThreadsで紹介され、「めっちゃ面白い」「圧巻の光景」と注目を集めています。【写真】砂のなかから、見つけることができたのは……投稿したのは、YouTubeチャンネル「ゴールドハンタービンゴ」（@金塊ビンゴ）です。 今回、購入したのは「砂金袋【極】」という高価格帯の砂金袋。10袋まとめて購入した理由について、