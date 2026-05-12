全4色展開となったジョグ125のラインナップとは ヤマハは、2026年3月19日に原付二種スクーター「JOG125（ジョグ125）」に新色を追加して発売しました。 ジョグ125は、ヤマハのロングセラーブランドであるジョグシリーズの原付二種スクーターです。【画像】女性からも絶大な支持！ 新色を採用したヤマハの原付二種モデル「JOG 125」を画像で見る 国内メーカーの同クラスのなかでもトップレベルに軽量となる95kgの車体重量や、735mm