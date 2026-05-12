元モーニング娘。の譜久村聖（29）が12日、自身のインスタグラムを更新。早起きして手作りしたものを投稿した。譜久村は「早起きしてベーグル作った日」と手作りしたパンを披露。パンの奥には愛犬の顔がのぞいており「クレアに食べられそう」と狙っている様子を記した。手作りしたベーグルに「米粉の扱いが難しくてビックリ」と苦戦したことを振り返りつつ「何回か作って1/3米粉ならまぁまぁ成功？ベーグル完成」と喜びを記