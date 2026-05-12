【モデルプレス＝2026/05/12】アイドルグループ・#Mooove!の姫野ひなのが、5月12日発売の『週刊FLASH』（光文社）表紙＆巻頭に登場。ブルーのビキニ姿で美しいバストを披露している。【写真】23歳現役アイドル、美ボディ際立つビキニショット◆姫野ひなの「週刊FLASH」登場グラビア各誌で引っ張りだこの活躍を続ける姫野は、所属するアイドルグループ「#Mooove!」ではリーダーを担当。沖縄で撮影された、明るさとフレッシュさに溢