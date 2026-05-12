イラン国会議長米国は我々の提案を受け入れる以外に選択肢はない イランのガリバフ国会議長は、米国はイラン側の提案を受け入れる以外に選択肢はないと語った。 他のアプローチでは全く結論が出ず、失敗の連続になるだけだ。引き伸ばしすればするほど、アメリカ国民は費用を多く支払うことになる。