◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＭ・ベッツ内野手が１１日（日本時間１２日）、本拠地・ジャイアンツ戦で「２番・遊撃」でスタメンに名を連ね、試合前に取材に応じた。ベッツは「ただチームを助けたい。勝つために必要なことをやるだけ。（打線が不調？）みんなでやらないといけない。誰か１人じゃなくて、全員で乗り越える必要がある」と語