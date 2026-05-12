初夏になると店頭に並ぶ新玉ねぎ。普通の玉ねぎとは段違いのみずみずしさと甘みが魅力で、生でも加熱しても絶品です。辛みが少ないからこそ活きるレシピを、人気ランキング形式でご紹介します！■【人気レシピNo.1】とろ〜り甘くてシャキシャキ！新玉ねぎの絶品サラダ新玉ねぎサラダのおいしさの決め手は、みずみずしさを活かしたシンプルな味付け。少し工夫するだけで辛みがやわらぎ、ジュワッとあふれる甘みが引き立ちます。シャ