＜大相撲五月場所＞◇二日目◇11日◇東京・両国国技館【映像】伯乃富士、想定外の珍事が発生した瞬間前頭十枚目・伯乃富士（伊勢ヶ濱）に“想定外のアクシデント”が発生。下腹部を強打し苦悶の表情を浮かべ、呼出が腰をトントンと叩く場面があった。実況も「大事なところを打ったような」と指摘したが、その後、伯乃富士は苦笑いを浮かべ兄弟子の前頭九枚目・錦富士（伊勢ヶ濱）と談笑。大事には至らなかったようでファンも「笑