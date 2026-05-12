東京都内の青少年支援団体の元職員の男が、施設に通う障害がある女性にわいせつな行為をしたとして警視庁に逮捕されたことがわかりました。捜査関係者によりますと、準強制わいせつの疑いで逮捕されたのは、青少年支援団体施設・東京YMCAの元職員、重留真幸容疑者（40）です。重留容疑者は2023年3月、当時勤めていた新宿区の東京YMCAの施設の教室で、障害がある受講生の女性（28）にわいせつな行為をした疑いがもたれています。重