横浜駅近くで起きた道路の陥没は11日、復旧作業が終了しました。5月8日に横浜駅西口近くの繁華街で見つかった深さ約15cm、長さ5メートルほどの陥没は穴や道路に土を埋める作業が続いていましたが、11日午後7時前に作業が終了し復旧しました。通行止めも解除されています。