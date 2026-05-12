シール帳やお菓子帳に続き人気となっている「スクイーズ」。“握って楽しむ”おもちゃが幅広い世代の心を掴むのはナゼ？【写真を見る】さわればクセになる「スクイーズ」…大人も子どももハマるワケとは？【THE TIME,】独特の“モチモチ触感”がクセに街行く若者をウォッチングしてると、10代女性のスマホにぶら下がるスクイーズ。JK3人組も「流行っている」とスクイーズをぷにぷに。小2女子も「好き、ハマっている」と話し