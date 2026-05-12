“プレミア顔面偏差値”の真骨頂だ。美貌も手札も隙なしの勝負で、人気ポーカー美女が涼しい顔のまま勝利をさらった。【映像】“プレミア顔面偏差値”ポーカー女子、勝ってもクールな美貌美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」予選テーブルAの第5回が5月9日に配信。廣井佑果子が「A」のスリーカードで勝負を制し、クールな勝ち姿で視聴者の注目を集