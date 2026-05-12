一度の接種ではしか、おたふくかぜ、風疹を予防する「MMRワクチン」について、国内での製造販売が承認されました。厚生労働省が国内での製造販売を承認した「第一三共」のMMRワクチン「ミムリット」ははしか、おたふくかぜ、風疹を予防する3種混合ワクチンで、1歳以上の子どもが接種を受けることが想定されています。MMRワクチンを巡っては、過去に別の製品が定期接種に導入されましたが、無菌性髄膜炎の発症が相次ぎ、1993年に使