部活動の遠征中に起きた今回の事故。高校側とバス会社側で主張が食い違っています。顧問の証言と営業担当者の説明をもとに改めて整理します。【北越高校男子ソフトテニス部寺尾宏治顧問】「蒲原鉄道にバスの運行を依頼したとの認識でありバスは蒲原鉄道のバス運転手は蒲原鉄道の運転手であると認識していました」バスを依頼したと主張する北越高校。【蒲原鉄道 茂野 一弘 社長】「今回は貸し切りバスを使わずにレンタカー