ミルウォーキー・バックスが、ヤニス・アデトクンボに関するトレード交渉に本格的に応じる姿勢を見せているようだ。5月12日（現地時間11日）、現地メディア『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じている。 報道によると、バックスはNBAドラフトコンバイン開幕を前に、各チームから寄せられるヤニス獲得オファーに耳を傾けているという。バックス側は若く将来性豊かなスター候補、