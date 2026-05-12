俳優・山村紅葉による初の小説『祇園の秘密 血のすり替え』が、6月17日に双葉社より発売されることが発表された。 【写真】山村紅葉手には『祇園の秘密 血のすり替え』の原稿が “2時間サスペンスの女王”として知られる山村紅葉が、満を持して小説家デビューを果たす。本作は、俳優として培ってきた観察力と表現力、人生経験を活かし、京都の花街と歌舞伎界という二つの伝統文化を舞台に、「家」「血」「才能」を巡