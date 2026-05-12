西川美和が原案・脚本・監督を務めるオリジナルの新作映画『わたしの知らない子どもたち』が、小八重葵美と二階堂ふみをW主演に迎え、10月16日に全国公開されることが決定した。 参考：二階堂ふみの芝居にはなぜ“ツヤ”がある？『もしがく』菅田将暉を引き立てる“静”の演技 本作は、シカゴ国際映画祭で観客賞とベストパフォーマンス賞（役所広司）の2冠を達成し、シアトル国際映画祭でも「女性監督作品観客賞」を