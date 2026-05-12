北中米ワールドカップ開幕まで残り1カ月を切るなか、韓国代表FWソン・フンミン（ロサンゼルスFC）の沈黙が続いている。【写真】サッカー選手の夫が羨ましい…韓国美女アナの大胆ビキニSHOT韓国メディア『OSEN』は「“またまたまたまた無得点”ソン・フンミン、MLSで9試合0ゴール…W杯まで残された試合はたった3試合、深まるホン・ミョンボ号の悩み」と題し、エースの不振を嘆いている。ソン・フンミンは5月11日（日本時間）、米ロ