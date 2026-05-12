大舞台に抜擢されて大活躍をする人、次々に夢をかなえていく人がいる。次々にチャンスをつかむ幸運な人は、何が違うのだろうか？ そんな疑問に答えているのが『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（池田貴将著）だ。「人生を良くするチャンスが欲しい。でも、どうすればいいのかわからない」……。そんな「停滞」を抜け出すヒントを、行動心理学や偉人の実話をベースに紹介している。本記事では、誰でも幸運