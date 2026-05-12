YouTubeやTikTokが全盛の現代は、過激な企画が炎上することもしばしばだ。とはいえ、こうした問題は今に始まったことではない。昭和の時代、あるテレビ番組が常軌を逸した騒動を起こしたという。大宅壮一が「一億総白痴化」と呆れた、驚くべき実態とは？※本稿は、大宅壮一著、大宅映子監修、森健解説『大宅壮一 昭和史の証言「無思想人宣言」の思想』（藤原書店）の一部を抜粋・編集したものです。初出は1958年4月『CBCレポート』