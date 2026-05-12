台湾メディアの商伝媒は9日、日本企業について「東南アジア市場における中国企業との競争激化とトランプ関税の影響回避の必要性に直面し、次なる有望な新興市場としてインドに目を向けている」とする記事を配信した。記事はまず、日本のメディア、ニュース屋台村の報道を引用した。それによると、インドは世界最多の14億5000万人の人口を擁し、国土面積は日本の約8．6倍だ。公用語はヒンディー語と英語。宗教はヒンドゥー教が主だ