タレントの指原莉乃が11日、自身がプロデュースするアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー）のメンバー、菅波美玲（26）の卒業が発表されたことを受けてSNSを更新。菅波に感謝とエールを送った。【Xより】「7年間たくさんの愛と幸せを…」卒業へ発表した菅波美玲同日、今年3月から休養していた菅波が6月12日の卒業コンサートをもって同グループを卒業することがグループ公式サイトで伝えられた。菅波は「≠MEで活動して