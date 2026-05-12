小泉孝太郎と高嶋ちさ子がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』2時間SPが、12日午後7時から放送される。【写真】地下室がある地上3階建ての大豪邸全貌を公開小泉と高嶋が、藤森慎吾の進行のもと、“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する同番組。今回は、日本で大活躍する女性経営者の大豪邸に潜入する。まず登場するのは、都内の超高級住宅街の大豪