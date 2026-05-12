アイドルグループ「#Mooove!」リーダー・姫野ひなのが、12日発売の『週刊FLASH』（光文社）で初の表紙＆巻頭に登場した。【写真】フレッシュな魅力！『FLASH』表紙を飾った姫野ひなの沖縄で撮影された、明るさとフレッシュさにあふれるグラビアに。所属するアイドルグループ「#Mooove!」ではリーダーを務めているが、インタビューでは学生時代のリーダー経験や、グループの中でのリーダー像を語っている。同誌には、葵りんご