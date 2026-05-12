「東日本大震災・原子力災害伝承館」で被災者らと懇談される天皇、皇后両陛下と愛子さま＝2026年4月、福島県双葉町天皇陛下は、巨大地震による原発事故が未曽有の複合災害を引き起こした東京電力福島第1原発が立つ福島県双葉町を訪問された。15年を経た被災地は「帰還困難区域」が多く残り、県全体で今なお約2万3千人が避難を強いられる。陛下は過酷な被害に改めて向き合うとともに、故郷の再生へ歩みを続ける人たちの声に直