警視庁戸塚署に入る重留真幸容疑者＝10日午前青少年支援団体「東京YMCA」（東京都新宿区）で、支援プログラムを受けていた精神障害のある女性にわいせつな行為をしたとして、警視庁は11日までに、準強制わいせつの疑いで、団体の元職員重留真幸容疑者（40）＝相模原市＝を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者によると、容疑者は「覚えていない」と否認している。逮捕容疑は職員だった2023年3月5日、新宿区の団