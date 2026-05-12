青少年支援団体「東京YMCA」で、支援プログラムを受けていた精神障害のある女性にわいせつな行為をしたとして、警視庁は11日までに、準強制わいせつの疑いで、団体の元職員の男（40）を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。