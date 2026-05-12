初めて1軍キャンプに参加した1983年（昭58）はそのままオープン戦に連れていってもらった。代打でちょこちょこヒットを打って、3月20日の阪急（現オリックス）戦（岡山）で初めて先発出場。7番・一塁に入って3安打を放った。続く22日の阪神戦（甲子園）もスタメン。初めて訪れた憧れの球場で、先発は江川卓さんと小林繁さんの両エース。写真を撮って帰りたかった。この試合で小林さんから右翼線二塁打。オープン戦通算15打数7