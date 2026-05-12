『すばらしき世界』『永い言い訳』などの西川美和監督が、原案・脚本・監督を務めるオリジナル映画『わたしの知らない子どもたち』が、10月16日に公開されることが決定した。約500人のオーディションから抜てきされた新人・小八重葵美（こやえ・あみ）と、国際的な活躍を続ける二階堂ふみがダブル主演を務める。【動画】『わたしの知らない子どもたち』特報本作の舞台は戦後の日本。家族を失い、“少女”であることを捨てて少