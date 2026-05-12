フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)で、10日に放送された「はぐれ者とはぐれ猫2 前編 〜命を救う革命の行方〜」。視聴データを独自に取得・分析するREVISIOの調査によって、放送中でテレビ画面に視線を向けていた人の割合「注目度」の高いシーンが明らかになった。猫を抱える“活動家”阪田泰志さん(C)フジテレビ今回の主人公は、名古屋の町で怒りと闘いながら、小さな