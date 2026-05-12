ホームランキングも射程！メジャーでの?進化フォーム?「ジャパニーズセンセーション！」実況のアナウンサーがたびたび「日本の衝撃！」と称(たた)えるのは、今季からホワイトソックスに加入し本塁打を量産する村上宗隆（26）のバッティングだ。4月28日（日本時間）のエンゼルス戦で早くも12号を放ち、なんと年間67本ペース！ホームラン王のタイトルも十分狙える。「ヤクルト時代は打球を遠くへ飛ばすため、上からボールを叩(た