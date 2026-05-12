女子バレー日本代表キックオフ記者会見2026年度バレーボール女子日本代表チームのキックオフ記者会見が11日、都内で開催された。今年度は2028年ロサンゼルス五輪の出場権が懸かるアジア選手権など、3つの国際大会が予定されている。4月15日に発表された登録メンバーのうち、14人が初選出。高校生4人、大学生3人が入るなど、10代の選手は8人に及ぶ。34歳のベテラン・島村春世が、一回り以上違う後輩たちとの交流を明かした。「普